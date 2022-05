L’ex arbitro Bergonzi durissimo con Barella: “simulazione ridicola e antisportiva” (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha visto il successo in rimonta dell’Inter contro l’Empoli. La squadra di Simone Inzaghi è ancora in vita per la vittoria dello scudetto, il testa a testa con il Milan è entusiasmante. I nerazzurri sono stati in grado di ribaltare la squadra di Andreazzoli: dopo l’iniziale 0-2 la gara si è conclusa 4-2. Il centrocampista Barella è finito nel mirino per una simulazione in area di rigore, il calciatore è accusato di aver accentuato un contatto con Bandinelli. L’ex arbitro, Mauro Bergonzi, in un intervento a 1 Station Radio, non ha risparmiato le critiche. Prima un altro episodio che riguarda sempre il centrocampista: “è stato giusto togliere il rigore, anche se dal campo sembrava davvero rigore e lo avrei fischiato anche io. Il VAR serve proprio a questo, a ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha visto il successo in rimonta dell’Inter contro l’Empoli. La squadra di Simone Inzaghi è ancora in vita per la vittoria dello scudetto, il testa a testa con il Milan è entusiasmante. I nerazzurri sono stati in grado di ribaltare la squadra di Andreazzoli: dopo l’iniziale 0-2 la gara si è conclusa 4-2. Il centrocampistaè finito nel mirino per unain area di rigore, il calciatore è accusato di aver accentuato un contatto con Bandinelli., Mauro, in un intervento a 1 Station Radio, non ha risparmiato le critiche. Prima un altro episodio che riguarda sempre il centrocampista: “è stato giusto togliere il rigore, anche se dal campo sembrava davvero rigore e lo avrei fischiato anche io. Il VAR serve proprio a questo, a ...

serieAnews_com : ?? L'ex arbitro #Bergonzi sulla caduta di Nicolò #Barella in #interempoli ha affermato: 'Simulazione clamorosa sulla… - MomentiCalcio : Inter, l'ex arbitro Bergonzi attacca Barella: "Ha una condotta antisportiva, andrebbe punito" - sportli26181512 : Bergonzi: 'Barella, simulazione ridicola e antisportiva. Ci vorrebbe il rosso': L'ex arbitro: 'In Inter-Empoli, la…

