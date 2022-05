(Di lunedì 9 maggio 2022) MAIGNAN 6. Infilato da Faraoni, non ha particolari colpe: non compie per il resto interventi complicati. CALABRIA 6. Il capitano c'è ma soffre la velocità di Lazovic e ha colpe sul gol di Faraoni ...

Diretta Verona - Milan 1 - 2 doppietta di Tonali (su doppio assist di Leao): rossoneri avanti - Il Milan si riprende la vetta a Verona. Doppio Tonali e Florenzi oltre al solito show di Leao - Marchegiani: 'Leao è il giocatore più decisivo del campionato'

8. Sulla sinistra trova spazi invitanti per regalare le sue celebri accelerate: quando parte non lo prende nessuno e i due assist regalati a Tonali valgono come una doppietta. GIROUD 5,5. Pochi ...Ma dopo 10' Rafaelsi inventa una progressione delle sue, palla in mezzo e rete di Tonali. Questa volta è tutto regolare. Nella ripresa il Milan ribalta subito la squadra di Igor Tudor. Angolo ... Leao doppio assist, Krunic c’è, Giroud poco coinvolto MAIGNAN 6. Infilato da Faraoni, non ha particolari colpe: non compie per il resto interventi complicati. CALABRIA 6. Il capitano c’è ma soffre la velocità di Lazovic e ha colpe sul gol di Faraoni face ...Buongiorno. Stamattina alle 10.30 gli occhi del mondo saranno su Vladimir Putin. L’autocrate russo pronuncerà l’attesissimo discorso per celebrare il 77° anniversario della vittoria sovietica nella «G ...