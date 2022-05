Gli attacchi gratuiti di Sgarbi a Fedez e Chiara Ferragni: “Vecchia befana con un mezzo marito” (Di lunedì 9 maggio 2022) In un’intervista rilasciata a MowMag per celebrare il suo 70esimo compleanno, Vittorio Sgarbi torna a prendersela con Fedez e Chiara Ferragni, definendo la coppia “una Vecchia befana al fianco di un rincoglionito”. Il deputato ce l’ha in particolare con il lavoro da influencer che i due svolgono abitualmente. In passato lo aveva definito un lavoro da “un pirla sfaticato che lucra su dei pirla danarosi incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe da pirla”. “Adesso penso anche peggio” ribadisce il critico, “perché secondo me il pirla, cioè l’influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) In un’intervista rilasciata a MowMag per celebrare il suo 70esimo compleanno, Vittoriotorna a prendersela con, definendo la coppia “unaal fianco di un rincoglionito”. Il deputato ce l’ha in particolare con il lavoro da influencer che i due svolgono abitualmente. In passato lo aveva definito un lavoro da “un pirla sfaticato che lucra su dei pirla danarosi incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe da pirla”. “Adesso penso anche peggio” ribadisce il critico, “perché secondo me il pirla, cioè l’influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiamao Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché ...

