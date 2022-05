Giffoni2022 | ecco i primi titoli in concorso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 9 minutiBody positive, rinascita, libertà di amare senza etichette, disabilità, amicizia, magia, sogni ma anche relazioni familiari e delicati argomenti come bulimia, anoressia e sclerosi multipla: sono solo alcuni dei temi affrontati daiscelti per, in programma dal 21 al 30 luglio. Sono già 3.400 le opere in preselezione che il team di Giffoni sta valutando. La deadline per le iscri-zioni è fissata per il prossimo 31 maggio. Le opere, ad oggi, provengono da 25 nazioni: Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia, Olanda, Belgio, Finlandia, Serbia, Croazia, Bulgaria, India, USA, Russia, Svezia, Argentina, Estonia, Lettonia, Danimarca, Grecia, Giappone, Brasile, Australia e Congo. Lungometraggi, cortometraggi e documentari che saranno visti e votati da oltre 5mila ragazze e ...