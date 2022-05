Fiorentina | le pagelle di CM | Nico Gonzalez mette in discesa la partita Segnali positivi da Ikonè | ottimo Amrabat

(Di lunedì 9 maggio 2022)-ROMA : 2-0 Terracciano 6: Dopo l’errore di settimana scorsa non sbaglia, e soprattutto non rischia mai, un pallone: questa s...

- Roma, leRUI PATRICIO 6 Inizio choc, incolpevole sui gol ma è meno concentrato del solito. Nel finale evita il 3 - 0 MANCINI 4,5 Il rigore non c'è, il suo buco su Gonzalez sì. ...Laimpone la propria legge al Franchi e stende una Roma uscita malissimo dagli spogliatoi. Bastano infatti 11 minuti alla squadra allenata da Vincenzo Italian o per trovare due gol che di ...Terracciano 6: Dopo l’errore di settimana scorsa non sbaglia, e soprattutto non rischia mai, un pallone: questa sono tanti i rinvii a cercare Cabral. Si dimostra sempre sicuro nelle uscite, conferendo ...Risponde la Fiorentina con un bel destro da fuori area di Amrabat con Rui Patricio che devia in corner. All’84esimo il portiere della Roma in uscita chiude la porta a Maleh ed evita il terzo gol.