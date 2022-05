F1 | la Red Bull ora è superiore alla Ferrari? Questione di pista e sviluppo anticipato Serve una reazione a Barcellona

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 maggio 2022) Non c’era modo per ladi vincere il Gran Premio di Miami, a meno che Max Verstappen non avesse sbagliato o non fosse stato vittima di un inconveniente tecnico sulla sua RB18. Soprattutto la seconda eventualità non era da considerarsi così peregrina,luce dei precedenti della stagione corrente. Cionondimeno non si è verificata e le Rosse hanno capitalizzato al massimo il potenziale odierno. Anzi, vedere Carlos Sainz davanti a Sergio Perez non era affatto scontato. Qualcuno avrà anche storto il naso di frontepartenza dello spagnolo, ma se è stato sorpassato il merito è solo di Super Max, autore di una grandissima staccata con una traiettoria più favorevole. Comunque sia, anche se l’iberico si fosse difeso dall’olandese, non sarebbe cambiato nulla.luce del passo espresso dai tre piloti saliti sul ...