Eurovision, Mahmood inizia a cantare… col look (Di lunedì 9 maggio 2022) La macchina dell'Euroviosion Song Contest 2022 si è messa in moto. Inutile dire che gli occhi degli italiani sono puntati su Mahmood e Blanco. Il primo look di Mahmood? Indimenticabile. Il rosa con cui ha calcato la passarella turchese dell'Eurovision ha dato il via al suo show. Fan e detrattori pronti a commentare, ma il risultato è stato ampiamente raggiunto. Via ad Eurovision 2022 Domenica 8 maggio a Torino, presso la Reggia di Venaria Reale, c'è stata la cerimonia di apertura che ha dato il via alla 66ma edizione dell'Eurovision. Gli artisti di ogni paese, ciascuno con la propria sensibilità e il proprio gusto, hanno salutato il pubblico e i media. Va detto che al Festival si punta, come da tradizione, sulla stravaganza e gli outfit sfoggiati in questa prima occasione ne sono la ...

