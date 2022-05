Corsport: in Venezia-Bologna Marinelli conferma che il conflitto arbitri-Var è freudiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Sul Corriere dello Sport il condirettore Alessandro Barbano scrive dell’errore arbitrale di ieri in Venezia-Bologna da parte dell’arbitro Marinelli e torna sul conflittuale rapporto tra direttori di gara e Var. Barbano scrive di “sgambetto di Edipo”. Il rigore inesistente che punisce Mihajlovic è, prima ancora che un clamoroso errore, un paradosso freudiano. Che dimostra quanto la sequela di decisioni arbitrali che hanno influenzato il campionato abbia una spiegazione non tanto nell’incompetenza, quanto in un singolare conflitto psichico. L’arbitro Marinelli concede un rigore ben più che generoso al Venezia. Una volta richiamato al Var, anche di fronte all’evidenza delle immagini (Aramu si lascia cadere), non cambia idea. Perché Livio Marinelli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Sul Corriere dello Sport il condirettore Alessandro Barbano scrive dell’errore arbitrale di ieri inda parte dell’arbitroe torna sul conflittuale rapporto tra direttori di gara e Var. Barbano scrive di “sgambetto di Edipo”. Il rigore inesistente che punisce Mihajlovic è, prima ancora che un clamoroso errore, un paradosso. Che dimostra quanto la sequela di decisioni arbitrali che hanno influenzato il campionato abbia una spiegazione non tanto nell’incompetenza, quanto in un singolarepsichico. L’arbitroconcede un rigore ben più che generoso al. Una volta richiamato al Var, anche di fronte all’evidenza delle immagini (Aramu si lascia cadere), non cambia idea. Perché Livio...

