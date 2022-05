Brunetta: 'Auguri, con Polis la Pa digitale non lascerà indietro nessuno' (Di lunedì 9 maggio 2022) "Grazie a Poste Italiane, che nei suoi 160 anni straordinari di storia ha saputo sempre unire tradizione a innovazione, mantenendo intatta la sua identità di azienda vicina ai cittadini e alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Grazie a Poste Italiane, che nei suoi 160 anni straordinari di storia ha saputo sempre unire tradizione a innovazione, mantenendo intatta la sua identità di azienda vicina ai cittadini e alle ...

Advertising

TV7Benevento : Brunetta: 'Auguri, con Polis la Pa digitale non lascerà indietro nessuno' - - giovannigentili : RT @FunzPub: ??Con Polis la Pa digitale non lascerà indietro nessuno. 'Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale”, nasce per facilit… - FunzPub : ??Con Polis la Pa digitale non lascerà indietro nessuno. 'Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale”, nasce… - Brunetta_PRI : @IsraelinItaly Con affetto porto gli auguri allo Stato di Israele per un nuovo anno che lo avvicina al secolo spera… -