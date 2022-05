Braci, Barù apre il suo ristorante: quanto costa una cena? (Di lunedì 9 maggio 2022) Braci è questo il nome del nuovo ristorante di Barù che sta per aprire i battenti, la notizia è stata riportata proprio dall’ex gieffino: scopriamo quanto costa una cena nella nuova location. Sembra proprio che ogni promessa sia debito anche per l’ex gieffino terzo classificato al reality di Canale Cinque che subito dopo la sua avventura in tv aveva annunciato l’intenzione di aprire un ristorante tutto suo, premessa che proprio nei giorni scorsi si è realizzata in modo ufficiale. A regalare la bellissima notizia è stato infatti proprio il diretto interessato tramite i suoi canali social rilasciando le prima anticipazioni di quello che sarà la sua nuova creatura. screen tvPartiamo subito con il dire che la location è quella di Milano e per la ... Leggi su chenews (Di lunedì 9 maggio 2022)è questo il nome del nuovodiche sta per aprire i battenti, la notizia è stata riportata proprio dall’ex gieffino: scopriamounanella nuova location. Sembra proprio che ogni promessa sia debito anche per l’ex gieffino terzo classificato al reality di Canale Cinque che subito dopo la sua avventura in tv aveva annunciato l’intenzione di aprire untutto suo, premessa che proprio nei giorni scorsi si è realizzata in modo ufficiale. A regalare la bellissima notizia è stato infatti proprio il diretto interessato tramite i suoi canali social rilasciando le prima anticipazioni di quello che sarà la sua nuova creatura. screen tvPartiamo subito con il dire che la location è quella di Milano e per la ...

