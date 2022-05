Bollette luce e gas, l’Antitrust contro i contratti al telefono: non basta il consenso a voce (Di lunedì 9 maggio 2022) l’Antitrust boccia la conclusione di contratti luce e gas via telefono: non basta il consenso a voce per le pratiche sulle forniture e le Bollette. L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato punta a contrastare una procedura che spesso, dietro proposte spacciate come super convenienti, nasconde attivazioni ingannevoli. Bollette luce e gas, l’Antitrust boccia i contratti al telefono I contratti luce e gas sono validi solo se conclusi in forma scritta: dall’Antitrust stop alla conclusione delle pratiche al telefono, secondo l’Autorità il consenso a voce non ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022)boccia la conclusione die gas via: nonilper le pratiche sulle forniture e le. L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato punta a contrastare una procedura che spesso, dietro proposte spacciate come super convenienti, nasconde attivazioni ingannevoli.e gas,boccia iale gas sono validi solo se conclusi in forma scritta: dalstop alla conclusione delle pratiche al, secondo l’Autorità ilnon ...

