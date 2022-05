Barbara d’Urso ballerina per una notte a “Ballando con le Stelle”? I rumors (Di lunedì 9 maggio 2022) Barbara d’Urso continua a camminare in bilico tra Mediaset e la Rai. Alla conduttrice, infatti, nel corso della prossima stagione, a dicembre, scadrà il contratto con il gruppo per cui ha lavorato per molti anni e il suo futuro televisivo appare incerto. Ma ecco che spunta una proposta da parte di Milly Carlucci. Barbara d’Urso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 9 maggio 2022)continua a camminare in bilico tra Mediaset e la Rai. Alla conduttrice, infatti, nel corso della prossima stagione, a dicembre, scadrà il contratto con il gruppo per cui ha lavorato per molti anni e il suo futuro televisivo appare incerto. Ma ecco che spunta una proposta da parte di Milly Carlucci.… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

