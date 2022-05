ATP Roma 2022, italiani in campo 9 maggio: programma, orari, tv, streaming, dove vederli (Di lunedì 9 maggio 2022) Si disputerà quest’oggi un’altra intensa giornata agli Internazionali d’Italia 2022 di tennis. Nell’arco dell’intero giorno scenderanno sulla terra rossa italiana addirittura quattro azzurri, ovvero Giulio Zeppieri e Fabio Fognini sul campo centrale rispettivamente contro Karen Khachanov e Dominic Thiem nel terzo e quarto match in programma e Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, rispettivamente nella prima e seconda partita sul Grandstandt contro Jenson Brooksby e Denis Shapovalov. Sarà possibile vedere i match degli italiani validi per il primo turno dell’ATP di Roma 2022 in diretta tv su Sky Sport, con i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), e in diretta streaming su Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta degli incontri di tutti ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Si disputerà quest’oggi un’altra intensa giornata agli Internazionali d’Italiadi tennis. Nell’arco dell’intero giorno scenderanno sulla terra rossa italiana addirittura quattro azzurri, ovvero Giulio Zeppieri e Fabio Fognini sulcentrale rispettivamente contro Karen Khachanov e Dominic Thiem nel terzo e quarto match ine Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, rispettivamente nella prima e seconda partita sul Grandstandt contro Jenson Brooksby e Denis Shapovalov. Sarà possibile vedere i match deglivalidi per il primo turno dell’ATP diin diretta tv su Sky Sport, con i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), e in direttasu Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta degli incontri di tutti ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP ROMA, CARLOS ALCARAZ ANNUNCIA FORFAIT AL TORNEO Lo spagnolo si ferma per un problema alla cavi… - zazoomblog : LIVE Fognini-Thiem ATP Roma 2022 in DIRETTA: sfida possibile per il ligure austriaco sulla via del recupero -… - infoitsport : Atp Roma - Il cammino di Novak Djokovic, strada in discesa fino a Nadal - infoitsport : Atp Roma - Rafa Nadal ed il cammino verso la finale: tante insidie per lo spagnolo - zazoomblog : ATP Roma 2022 Carlos Alcaraz rinuncia al torneo del Foro Italico: problema alla caviglia - #Carlos #Alcaraz… -