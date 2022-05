ATP Roma 2022 | Fabio Fognini | “Sto bene | a 35 anni ho ancora voglia di lottare”

(Di lunedì 9 maggio 2022) La seconda giornata del tabellone principale di singolare maschile degli Internazionalidi tennis vedono il primo successo italiano nel Masters 1000 di, conche batte in due set l’austriaco Dominic Thiem. L’azzurro ha parlato a fine match ai microfoni di Canale 20. L’analisi del ligure: “Questo sport è così, sono contento di aver giocato i punti importanti, ovviamente un pochettino di tensione su quel 5-4 dove lui comunque ha giocato molto molto, in modo aggressivo, quindi sono contento di avere un’altra opportunità di giocare davanti a questo grande pubblico“. Sulla sua condizione: “A livello proprio di gioco io stoda tanto, non mi sono mai allenato così tanto, forse perché ovviamente prima vincevo qualche partita in più, però ...

... COBOLLI SOTTO 0 - 1 I match agli Internazionali d'Italia 2022sono in corso di svolgimento, e ... Numero 150 del ranking, Cobolli ha perso il primo set per 6 - 3 e ora sta provando a reagire ...Il numero 16 dei del rankingDenis Shapovalov batte aal primo turno il torinese Lorenzo Sonego in tre set (7 - 6, 3 - 6, 6 - 3), al termine di una partita piuttosto nervosa. ATP Roma, Nadal: ” Il mio corpo è come una vecchia macchina. Per riaccenderla ci vorrà un po’ di tempo” Bella vittoria di Fabio Fognini, che gioca una delle migliori partite della sua stagione sul centrale del Foro Italico per battere un Dominic Thiem in netta ripresa. Il risultato finale, 6-4 7-6, rega ...Una vittoria e tre sconfitte. Fognini vince il replay con Thiem al Foro Italico e vola al secondo turno. Out gli altri tre azzurri ...