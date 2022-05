Amministrative: Boccia, 'in Sicilia destraccia che puzza di stantio' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - In Sicilia nel centrodestra "si odiano, è il mercato delle vacche, si detestano, se ne dicono di tutti i colori e c'è una puzza stantia di passato remoto, ci sono insieme di nuovo Dell'Utri e Cuffaro. La Sicilia non vuole questa cosa qua, ma vuole il futuro". Così Francesco Boccia del Pd a Radio Immagina. L'alternativa al centrosinistra è "la destra, questa destra è la destraccia di Palermo, è la destra che ha distrutto città come Messina, dove il sindaco De Luca, falsificando la realtà, ha buttato alle ortiche le opportunità del Pnrr". Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Innel centrodestra "si odiano, è il mercato delle vacche, si detestano, se ne dicono di tutti i colori e c'è unastantia di passato remoto, ci sono insieme di nuovo Dell'Utri e Cuffaro. Lanon vuole questa cosa qua, ma vuole il futuro". Così Francescodel Pd a Radio Immagina. L'alternativa al centrosinistra è "la destra, questa destra è ladi Palermo, è la destra che ha distrutto città come Messina, dove il sindaco De Luca, falsificando la realtà, ha buttato alle ortiche le opportunità del Pnrr".

Advertising

TV7Benevento : Amministrative: Boccia, 'in Sicilia destraccia che puzza di stantio' - - Agenparl : Com.stampa - AMMINISTRATIVE: BOCCIA, MESSINA IN PANDEMIA SALVATA DALLO STATO. DE LUCA HA TRADITO LA CITTA’) -… - PoliticaNewsNow : Amministrative, Boccia: “Rieti non è un caso isolato, leader destra silenti” - Agenparl : Com.stampa - AMMINISTRATIVE: BOCCIA, RIETI NON E' UN CASO ISOLATO. LEADER DESTRA SILENTI) - - messina_oggi : Entra nel vivo la campagna elettorale del candidato del centro sinistra Franco De Domenico. Ieri pomeriggio, infatt… -