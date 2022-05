Un acceleratore di particelle da un miliardo di dollari è stato inaugurato negli Stati Uniti (Di domenica 8 maggio 2022) Si chiama Firb (Facility for rare isotope beams) e servirà a produrre isotopi rari, molti dei quali non sono mai Stati sintetizzati finora Leggi su wired (Di domenica 8 maggio 2022) Si chiama Firb (Facility for rare isotope beams) e servirà a produrre isotopi rari, molti dei quali non sono maisintetizzati finora

