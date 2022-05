Ucraina, pace lontana. Cingolani: “Siamo in un’economia di guerra” (Di domenica 8 maggio 2022) Domenica 8 maggio si celebra in paesi come la Gran Bretagna e la Francia – ma anche nell’Ucraina in guerra – il V-E Day. Ovvero il Victory Day in Europe degli Alleati angloamericani sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale, 77 anni fa. L’Europa, compresa l’Italia, è ormai alle prese con un’economia di guerra. Dal 2015 l’Ucraina celebra la giornata dell’8 maggio dopo averla rinominata Giornata della Memoria e della Riconciliazione. In precedenza, come repubblica socialista sovietica, aveva celebrato il Giorno della Vittoria nella data del 9 maggio. Dal 1965, infatti, l’Urss (unione della repubbliche socialiste sovietiche) aveva elevato a festa nazionale la celebrazione della vittoria sulla Germania nazista, in quella che i russi chiamano ancora oggi la Grande ... Leggi su velvetmag (Di domenica 8 maggio 2022) Domenica 8 maggio si celebra in paesi come la Gran Bretagna e la Francia – ma anche nell’in– il V-E Day. Ovvero il Victory Day in Europe degli Alleati angloamericani sulla Germania nazista nella secondamondiale, 77 anni fa. L’Europa, compresa l’Italia, è ormai alle prese condi. Dal 2015 l’celebra la giornata dell’8 maggio dopo averla rinominata Giornata della Memoria e della Riconciliazione. In precedenza, come repubblica socialista sovietica, aveva celebrato il Giorno della Vittoria nella data del 9 maggio. Dal 1965, infatti, l’Urss (unione della repubbliche socialiste sovietiche) aveva elevato a festa nazionale la celebrazione della vittoria sulla Germania nazista, in quella che i russi chiamano ancora oggi la Grande ...

Advertising

graziano_delrio : È il disarmo l’unica logica non quella bellica. Spetta alla comunità internazionale costruire un quadro che conduca… - matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - TeresaJordano70 : RT @maxdantoni: Risposta alla disponibilità di Zelensky a cedere la Crimea per ottenere la pace. Come era quella dell'Ucraina sovrana che d… - MaurizioTorchi2 : RT @gilamalfa: Mi metto per un attimo nei panni di Zelens'kyj. Se incurante dei consigli di Biden fa la pace con Putin, gli americani, veri… -