Sinner-Martinez in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Pedro Martinez al primo turno degli Internazionali d’Italia 2022, di scena a Roma. Il giocatore altoatesino è reduce da una sonora sconfitta a Madrid contro Auger-Aliassime, arrivata dopo due vittorie contro Paul e De Minaur. Sinner vuole sicuramente fare bene davanti al pubblico italiano, ma quest’anno ci ha abituato a tanti alti e bassi pertanto non è facile sbilanciarsi. Sicuramente l’avversario è alla sua portata, pur essendo ostico specialmente sulla terra rossa. Non ci sono precedenti tra i due. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Sinner e Martinez scenderanno in campo tra lunedì 9 e martedì 10 maggio, giornata in cui verranno completati tutti i match di primo turno al Foro ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Jannikaffronterà lo spagnolo Pedroal primo turno degli, di scena a. Il giocatore altoatesino è reduce da una sonora sconfitta a Madrid contro Auger-Aliassime, arrivata dopo due vittorie contro Paul e De Minaur.vuole sicuramente fare bene davanti al pubblico italiano, ma quest’anno ci ha abituato a tanti alti e bassi pertanto non è facile sbilanciarsi. Sicuramente l’avversario è alla sua portata, pur essendo ostico specialmente sulla terra rossa. Non ci sono precedenti tra i due. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo tra lunedì 9 e martedì 10 maggio, giornata in cui verranno completati tutti i match di primo turno al Foro ...

