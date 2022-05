Rinascere: Rai 1 porta su schermo la storia di Manuel Bortuzzo in un film per la tv (Di domenica 8 maggio 2022) Rinascere, film per la tv ispirato all'omonimo libro, andrà in onda l'8 maggio in prima serata su Rai 1 raccontando la difficile storia di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto, colpito dopo uno scambio di persona da due colpi di arma da fuoco che lo hanno costretto su una sedia rotelle. Tratto da una storia vera Rinascere è un film per la televisione che racconta una vicenda tanto intensa quanto drammatica. Coprodotto da Rai Fiction e Moviheart, per la regia di Umberto Marino, la pellicola pesca a piene mani dal libro omonimo di Manuel Bortuzzo, vero protagonista delle tragiche vicende, che ha parlato in quelle pagine della sua terrificante esperienza, così come di ciò che ne è seguito: la difficile ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 maggio 2022)per la tv ispirato all'omonimo libro, andrà in onda l'8 maggio in prima serata su Rai 1 raccontando la difficiledi, giovane promessa del nuoto, colpito dopo uno scambio di persona da due colpi di arma da fuoco che lo hanno costretto su una sedia rotelle. Tratto da unaveraè unper la televisione che racconta una vicenda tanto intensa quanto drammatica. Coprodotto da Rai Fiction e Moviheart, per la regia di Umberto Marino, la pellicola pesca a piene mani dal libro omonimo di, vero protagonista delle tragiche vicende, che ha parlato in quelle pagine della sua terrificante esperienza, così come di ciò che ne è seguito: la difficile ...

