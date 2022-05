Raccolgono erbe al parco e i vigili le multano (Di domenica 8 maggio 2022) Le due donne rischiano un procedimento penale, 2mila euro di multa, fino a un anno di carcere per mancanza di documentazione "e tutte le implicazioni che ci sono per avere la fedina penale sporca per un extracomunitario" Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 maggio 2022) Le due donne rischiano un procedimento penale, 2mila euro di multa, fino a un anno di carcere per mancanza di documentazione "e tutte le implicazioni che ci sono per avere la fedina penale sporca per un extracomunitario"

