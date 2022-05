Quanto va davvero veloce un'auto di Formula 1 (Di domenica 8 maggio 2022) Quanto vanno davvero le auto di Formula 1? È una domanda che molti appassionati si pongono spesso, ma la risposta non è semplice, nel senso che non è assoluta. Innanzitutto bisogna fare alcune premesse. La prima è che una Formula 1 non è mai uguale a sé stessa, ma cambia a seconda del circuito e delle sue caratteristiche, ovvero se si tratta di un tracciato più o meno veloce. Per semplificare diamo per scontato che la potenza sia sempre la stessa e che anche la regolazione delle sospensioni non venga modificata. Per affrontare un circuito con le sue sequenze di curve e rettilinei, si lavora principalmente sulla modifica dei rapporti del cambio e sull'aerodinamica. Questi sono due elementi che influenzano radicalmente la velocità massima. Raggiungere una punta particolarmente elevata, ... Leggi su gqitalia (Di domenica 8 maggio 2022)vannoledi1? È una domanda che molti appassionati si pongono spesso, ma la risposta non è semplice, nel senso che non è assoluta. Innanzitutto bisogna fare alcune premesse. La prima è che una1 non è mai uguale a sé stessa, ma cambia a seconda del circuito e delle sue caratteristiche, ovvero se si tratta di un tracciato più o meno. Per semplificare diamo per scontato che la potenza sia sempre la stessa e che anche la regolazione delle sospensioni non venga modificata. Per affrontare un circuito con le sue sequenze di curve e rettilinei, si lavora principalmente sulla modifica dei rapporti del cambio e sull'aerodinamica. Questi sono due elementi che influenzano radicalmente la velocità massima. Raggiungere una punta particolarmente elevata, ...

