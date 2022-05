Playout Serie C, gare d’andata: tutti i risultati delle prime sfide salvezza (Di domenica 8 maggio 2022) Non esiste soltanto il sogno promozione in Serie B. La Lega Pro, in questo periodo, si divide tra le speranze di saltare di categoria e le drammatiche preghiere di conservare il professionismo. Dieci squadre ballano, infatti, tra il sogno e l’inferno nei Playout di Serie C. La gara d’andata ha visto uscire vittoriose Trento, Fermana, Paganese e Pistoiese mentre Seregno e Pro Sesto hanno impattato sul pareggio. Tutte vittorie di misure (solo il Trento di questo lotto ha vinto in trasferta) che terranno vive le sfide anche nei match di ritorno. Occasione, concreta, per ribaltare il risultato per Giana Erminio, Viterbese, Fidelis Andria ed Imolese che, tra le mura amiche (tranne la Giana), tenteranno la grande rimonta. Playout Serie C: tutti i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Non esiste soltanto il sogno promozione inB. La Lega Pro, in questo periodo, si divide tra le speranze di saltare di categoria e le drammatiche preghiere di conservare il professionismo. Dieci squadre ballano, infatti, tra il sogno e l’inferno neidiC. La garaha visto uscire vittoriose Trento, Fermana, Paganese e Pistoiese mentre Seregno e Pro Sesto hanno impattato sul pareggio. Tutte vittorie di misure (solo il Trento di questo lotto ha vinto in trasferta) che terranno vive leanche nei match di ritorno. Occasione, concreta, per ribaltare il risultato per Giana Erminio, Viterbese, Fidelis Andria ed Imolese che, tra le mura amiche (tranne la Giana), tenteranno la grande rimonta.C:i ...

