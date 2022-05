Ordine d’arrivo F1 | GP Miami 2022 | risultato e classifica gara

Leggi su oasport

(Di domenica 8 maggio 2022) Stasera è andato in scena il GP di, quinta tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul nuovo circuito cittadino della località statunitense. In Florida si è consumato uno spettacolo avvincente, caratterizzato da una bella lotta dai piloti per la conquista di vittoria, podio e punti importanti in ottica campionato. Si è corso sull’asciutto, dopo l’allerta meteo che aveva fatto temere anche allo svolgimento di unasotto la pioggia. Di seguito l’del GP di, ile ladella quinta tappa del Mondiale F1. Prossimo appuntamento tra un paio di settimane a Barcellona, dove andrà in scena il sempre sentito GP di Spagna sul tradizionale circuito del Montmelò....