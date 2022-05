Non lontano dal lancio il Motorola Razr 3: le specifiche tecniche (Di domenica 8 maggio 2022) Il Motorola Razr 3 non è poi così lontano: il prossimo dispositivo pieghevole della casa alata era già in cantiera da un po’ di tempo, ma adesso torna prepotentemente sulla scena tramite i rumors diffusi da Evan Blass. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, il device dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 1, benché ci fosse l’intenzione da parte del produttore di lanciare anche una versione animata dallo Snapdragon 8 Gen 1+ (la decisione di Qualcomm di rimandare il lancio del nuovo processore avrebbe un po’ sconvolto i piani dell’OEM). Il Motorola Razr 3 sarà assistito anche da 8/12GB di RAM e 256/512GB di storage interno. Il display avrà una risoluzione FullHD+, con una diagonale probabilmente superiore ai 6.2 pollici, che aveva caratterizzato il precedente modello. Il ... Leggi su optimagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Il3 non è poi così: il prossimo dispositivo pieghevole della casa alata era già in cantiera da un po’ di tempo, ma adesso torna prepotentemente sulla scena tramite i rumors diffusi da Evan Blass. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, il device dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 1, benché ci fosse l’intenzione da parte del produttore di lanciare anche una versione animata dallo Snapdragon 8 Gen 1+ (la decisione di Qualcomm di rimandare ildel nuovo processore avrebbe un po’ sconvolto i piani dell’OEM). Il3 sarà assistito anche da 8/12GB di RAM e 256/512GB di storage interno. Il display avrà una risoluzione FullHD+, con una diagonale probabilmente superiore ai 6.2 pollici, che aveva caratterizzato il precedente modello. Il ...

