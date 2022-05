LIVE Arnaldi-Cilic 0-3, ATP Roma 2022 in DIRETTA: subito break per il croato (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Arnaldi trova il primo punto del game. Inizio davvero difficile per l’azzurro, ma ce lo aspettavamo. Di fronte c’è un avversario di grandissimo LIVEllo. 0-3 Arnaldi risponde come può a un’ottima prima di Cilic: il croato sale a rete e chiude il punto. 40-30 Lungo il rovescio di Cilic. 40-15 Arnaldi attacca la seconda e trova un grande vincente con il dritto. 40-0 Prima vincente del croato. 30-0 Servizio e schiaffo al volo di Cilic. 15-0 Cilic continua a martellare con il suo dritto e il colpo di Arnaldi finisce lungo. 0-2 Termina in rete il rovescio di Arnaldi. Cilic allunga. 30-40 ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0trova il primo punto del game. Inizio davvero difficile per l’azzurro, ma ce lo aspettavamo. Di fronte c’è un avversario di grandissimollo. 0-3risponde come può a un’ottima prima di: ilsale a rete e chiude il punto. 40-30 Lungo il rovescio di. 40-15attacca la seconda e trova un grande vincente con il dritto. 40-0 Prima vincente del. 30-0 Servizio e schiaffo al volo di. 15-0continua a martellare con il suo dritto e il colpo difinisce lungo. 0-2 Termina in rete il rovescio diallunga. 30-40 ...

Advertising

sportface2016 : LIVE - #Arnaldi-#Cilic, primo turno #IBI 2022: Segui il match in DIRETTA - infoitsport : LIVE - Arnaldi-Cilic, primo turno Internazionali d'Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - infoitsport : LIVE Arnaldi-Cilic, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il 21enne n.277 del mondo cerca il colpaccio - zazoomblog : LIVE Arnaldi-Cilic ATP Roma 2022 in DIRETTA: il 21enne n.277 del mondo cerca il colpaccio - #Arnaldi-Cilic… - SuperTennisTv : Oggi LIVE su #SuperTennisTV le prequali degli #IBI22 e le semifinali del #WTA di Madrid! ?10:00 Passaro ?? Fonio a… -