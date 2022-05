Ligue 1 | il Lione perde 2-3 al 90' col Metz Tre partite LIVE | poi il Marsiglia e stasera il Psg

Advertising

sportli26181512 : Il Lione va ko 3-2 e il Metz si rilancia in zona salvezza: Un gol al 90' di Boulaya regala tre punti pesanti ad Ant… - sportli26181512 : Ligue 1: dalle 13 Metz-Lione LIVE, poi altre quattro partite e stasera il Psg: Dopo la vittoria di ieri dello Stras… - infobetting : Metz-Lione (domenica 8 maggio, ore 13): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Ligue 1, giornata 35: crollano #Lille e Marsiglia, pari del PSG #Lione #Monaco #Nizza #OlympiqueMarsiglia… - UBrignone : RT @sportmediaset: Show Lione a Marsiglia. Monaco e Nizza a braccetto, crolla il Lille #Ligue1 -

- Stoccarda 19:30 Lipsia - Augusta CALCIO -1 13:00 Metz -0 - 0 15:00 Angers - Bordeaux 15:00 Clermont - Montpellier 15:00 Reims - Lens 17:05 Lorient - Marsiglia 20:45 PSG - Troyes ...... la terz'ultima giornata di1 si chiude oggi con le altre sei partite . Ad aprire la domenica francese alle ore 13 è la sfida tra Metz e: i padroni di casa hanno una delle ultime ...Il Metz supera l'Olympique Lione 3-2 nella gara valida per la 36/a giornata di Ligue1 e resta in corsa per la salvezza, salendo a quota 28 punti. Per l'OM battuta d'arresto pesante nella corsa a un po ...METZ (Francia) - Il Metz resta aggrappato con gli artigli alla Ligue 1 battendo 3-2 il Lione nel primo match della 36ª giornata: ko che invece riduce al minimo le speranze di Paquetà e compagni di ...