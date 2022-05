La Ue non trova l’accordo sul petrolio russo, il G7 (con Zelensky) condanna la “vergogna russa” (Di domenica 8 maggio 2022) Slitta ancora l’accordo tra gli Stati membri dell’Ue sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che prevede un graduale embargo sulle importazioni di petrolio da Mosca. La quarta riunione del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati presso l’Ue, dedicata al sesto pacchetto proposto dalla Commissione è terminata senza che le sanzioni siano state approvate, come in teoria avrebbero dovuto, anche se, secondo fonti diplomatiche europee, il Consiglio “è unito sulla necessità di adottare un sesto pacchetto di sanzioni”. Ma sull’attuazione dell’embargo graduale sul petrolio restano ancora problemi da risolvere. Notizie migliori, invece, sul fronte del G7, dove c’è stato accordo sulla condanna dell’aggressione russa, alla presenza, in video per tutti (come ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 maggio 2022) Slitta ancoratra gli Stati membri dell’Ue sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che prevede un graduale embargo sulle importazioni dida Mosca. La quarta riunione del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati presso l’Ue, dedicata al sesto pacchetto proposto dalla Commissione è terminata senza che le sanzioni siano state approvate, come in teoria avrebbero dovuto, anche se, secondo fonti diplomatiche europee, il Consiglio “è unito sulla necessità di adottare un sesto pacchetto di sanzioni”. Ma sull’attuazione dell’embargo graduale sulrestano ancora problemi da risolvere. Notizie migliori, invece, sul fronte del G7, dove c’è stato accordo sulladell’aggressione, alla presenza, in video per tutti (come ...

