Klopp, che bordata a Conte: “Non mi piace il suo calcio, non giocherei mai così” (Di domenica 8 maggio 2022) “Non mi piace il suo calcio”. Frecciatina di Jurgen Klopp ad Antonio Conte nella conferenza stampa post Liverpool-Tottenham, terminata sull’1-1. “Penso che siano una grande squadra e dovrebbero essere più propositivi – ha aggiunto il tecnico dei Reds -. Contro una squadra come il Liverpool hanno avuto il possesso palla tra il 30% e il 36%. Non potrei mai proporre un calcio così, non saprei insegnarlo e non potrei mai giocare così”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Non miil suo”. Frecciatina di Jurgenad Antonionella conferenza stampa post Liverpool-Tottenham, terminata sull’1-1. “Penso che siano una grande squadra e dovrebbero essere più propositivi – ha aggiunto il tecnico dei Reds -. Contro una squadra come il Liverpool hanno avuto il possesso palla tra il 30% e il 36%. Non potrei mai proporre un, non saprei insegnarlo e non potrei mai giocare”. SportFace.

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - lautaroiltoroo : RT @sportface2016: #LiverpoolTottenham #Klopp, che bordata a #Conte: 'Non mi piace il suo calcio, non giocherei mai così' - mvcalcio : RT @sportface2016: #LiverpoolTottenham #Klopp, che bordata a #Conte: 'Non mi piace il suo calcio, non giocherei mai così' - BastardGentlemn : @papagonestar @Tutto_Football_ @GoalItalia E che c'entra la classifica? Era una sfida in cui ad entrambe serviva la… - edonistico : @GoalItalia rosicata importante di klopp che viene fatta passare per una pillola di saggezza, ok -