Instagram e Facebook: ecco come limitare l’utilizzo (Di domenica 8 maggio 2022) Spesso non ce ne accorgiamo, ma sprechiamo un sacco di tempo su i social, ecco perché ora è possibile limitarne l’utilizzo. Scopriamo nel dettaglio come fare e come funziona. Ti sei mai domandato quanto tempo passi su Instagram o Facebook? Nella maggior parte dei casi, apriamo i social per dare una piccola sbirciata e senza accorgercene passano ore ed ore. Purtroppo, questo comporta a bruciare tempo prezioso, rimandando ai prossimi giorni studio e faccende domestiche. ecco perché oggi vi sveleremo un trucco per limitare l’uso di queste piattaforme. Facebook e Instagram: ecco come limitare l’usoGrazie ad internet la nostra vita è completamente ... Leggi su formatonews (Di domenica 8 maggio 2022) Spesso non ce ne accorgiamo, ma sprechiamo un sacco di tempo su i social,perché ora è possibile limitarne. Scopriamo nel dettagliofare efunziona. Ti sei mai domandato quanto tempo passi su? Nella maggior parte dei casi, apriamo i social per dare una piccola sbirciata e senza accorgercene passano ore ed ore. Purtroppo, questo comporta a bruciare tempo prezioso, rimandando ai prossimi giorni studio e faccende domestiche.perché oggi vi sveleremo un trucco perl’uso di queste piattaforme.l’usoGrazie ad internet la nostra vita è completamente ...

Advertising

gianlucadp : giusto per la cronaca ma ormai non ci fa caso più nessuno, Facebook, Instagram e WhatsApp sono down. - LucaSartoriIT : RT @ig_piemonte: presenta Gesiun di Piverone AUTORE @chiarathephotographer LUOGO #piverone LOCAL MANAGER @cecilianmd TAG #ig_ivrea#ivr… - sherazadswift : twitter, instagram e Facebook che stanno massacrando Maria e la produzione, il segone che mi sto tirando - Ivana_Palumbo1 : @odiotuttiah Ora whatsapp mi funziona, ma Facebook e Instagram no - Betta_Bii : RT @martapre: un grande grazie a twitter che mi fa capire di non avere problemi di connessione #instagram #facebook #WhatsApp #instagramdow… -