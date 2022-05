Immagini scioccanti del Sole – i complottisti accusano la NASA: cos’è questo cubo nero? (Di domenica 8 maggio 2022) Nelle recenti foto del Sole scattate dalla NASA è apparso qualcosa di molto misterioso e inspiegabile. Nelle ultime riprese del Sole -la stella centrale del nostro sistema solare- fatte dalla NASA, l’agenzia spaziale americana, è apparso qualcosa di misterioso e ancor più misteriosa è stata la reazione dell’agenzia spaziale, che dopo aver rilasciato le Immagini ha bloccato in toto il loro sito web. Nelle Immagini, si vede apparire un piccolo e misterioso cubo nero, proprio nell’angolo in basso a destra della stella infuocata; dopodiché il sito è stato chiuso. L’accaduto ha ovviamente dato inizio ad una vera e propria valanga di teorie da complottisti di tutto il mondo. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, un ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 8 maggio 2022) Nelle recenti foto delscattate dallaè apparso qualcosa di molto misterioso e inspiegabile. Nelle ultime riprese del-la stella centrale del nostro sistema solare- fatte dalla, l’agenzia spaziale americana, è apparso qualcosa di misterioso e ancor più misteriosa è stata la reazione dell’agenzia spaziale, che dopo aver rilasciato leha bloccato in toto il loro sito web. Nelle, si vede apparire un piccolo e misterioso, proprio nell’angolo in basso a destra della stella infuocata; dopodiché il sito è stato chiuso. L’accaduto ha ovviamente dato inizio ad una vera e propria valanga di teorie dadi tutto il mondo. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, un ...

silvano73068906 : RT @angelo_falanga: le cosiddette forze di sicurezza in Ucraina sono canaglie. Stanno emergendo molteplici immagini scioccanti dei cosidde… - iopunto67 : RT @angelo_falanga: le cosiddette forze di sicurezza in Ucraina sono canaglie. Stanno emergendo molteplici immagini scioccanti dei cosidde… - AseroGiovanna : RT @angelo_falanga: le cosiddette forze di sicurezza in Ucraina sono canaglie. Stanno emergendo molteplici immagini scioccanti dei cosidde… - BonoraGabriella : RT @angelo_falanga: le cosiddette forze di sicurezza in Ucraina sono canaglie. Stanno emergendo molteplici immagini scioccanti dei cosidde… - blello2 : RT @angelo_falanga: le cosiddette forze di sicurezza in Ucraina sono canaglie. Stanno emergendo molteplici immagini scioccanti dei cosidde… -