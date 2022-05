Guerra Russia-Ucraina, Kiev: “Abbiamo affondato una seconda nave russa con i droni”. Dozzine di morti civili tra cui due ragazzini per la bomba su una scuola. Zelensky: “Vinceremo. Del bunker di Hitler non rimasero che poche rovine” (Di domenica 8 maggio 2022) Sirene antiaeree in tutto il Paese. Evacuati i trecento civili dall’acciaieria. Il ministro della Difesa ucraino: «La tradizionale parata della flotta russa del Mar Nero il 9 maggio di quest'anno si terrà vicino a Snake Island, in fondo al mare». Forte controffensiva Ucraina nella regione di Kharkiv Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 8 maggio 2022) Sirene antiaeree in tutto il Paese. Evacuati i trecentodall’acciaieria. Il ministro della Difesa ucraino: «La tradizionale parata della flottadel Mar Nero il 9 maggio di quest'anno si terrà vicino a Snake Island, in fondo al mare». Forte controffensivanella regione di Kharkiv

