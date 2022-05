Firenze: 100 profughi ucraini puliscono piazzale Michelangelo. Ringraziano per l’ospitalità (Di domenica 8 maggio 2022) Armati di 'raccattino' e sacchi per differenziare i rifiuti, i profughi hanno voluto così ringraziare la città per la sua accoglienza con un gesto simbolico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 maggio 2022) Armati di 'raccattino' e sacchi per differenziare i rifiuti, ihanno voluto così ringraziare la città per la sua accoglienza con un gesto simbolico L'articolo proviene daPost.

