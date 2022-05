Cragno: «Non abbiamo mollato e non molleremo. Serve personalità» (Di domenica 8 maggio 2022) . Le dichiarazioni del portiere del Cagliari Il portiere del Cagliari Alessio Cragno è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato finale del match con la Salernitana. FINALE – «Ci abbiamo creduto, non era facile. Noi abbiamo gestito bene la partita, i momenti. abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. abbiamo preso gol e ci siamo detti di non mollare». PARTITA – «Sono partite toste in cui ci vuole tanta personalità, lo abbiamo dimostrato. A questo punto non possiamo rilassarci e pensare a quanto siamo stanchi». AGOSTINI – «Ci ha detto che dobbiamo fare tutto ciò che sappiamo fare. La fortuna non è dalla nostra parte ma abbiamo dimostrato che non molliamo. Non molleremo». TIFOSI – «La spinta ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) . Le dichiarazioni del portiere del Cagliari Il portiere del Cagliari Alessioè intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato finale del match con la Salernitana. FINALE – «Cicreduto, non era facile. Noigestito bene la partita, i momenti.fatto tutto quello che dovevamo fare.preso gol e ci siamo detti di non mollare». PARTITA – «Sono partite toste in cui ci vuole tanta, lodimostrato. A questo punto non possiamo rilassarci e pensare a quanto siamo stanchi». AGOSTINI – «Ci ha detto che dobbiamo fare tutto ciò che sappiamo fare. La fortuna non è dalla nostra parte madimostrato che non molliamo. Non». TIFOSI – «La spinta ...

Advertising

sportli26181512 : Cagliari, Cragno: 'Ce la faremo, ma non possiamo rilassarci': Alessio Cragno ha parlato ai microfoni di DAZN dopo S… - CagliariNews24 : Cragno: «Stagione sfortunata. Non molliamo e non molleremo» - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Al termine della sfida terminata per 1-1 tra i rossoblù e la #Salernitana, Alessio #Cragno è intervenu… - LoiZ99 : Del vecchio che odia Cragno ancora non c'è traccia invece - AnissemXem : Ma scusate visto che il Cagliari se ne va in B..... xk non prendere Cragno a 2 bucce????? E mandare al diavolo Hand… -