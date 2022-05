Covid in Lombardia, 1.985 nuovi casi. A Bergamo +194 positivi (Di domenica 8 maggio 2022) Con 20.478 tamponi effettuati è di 1.985 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia domenica 8 maggio, con un tasso di positività in calo al 9.7% (sabato era al 12,6%). Leggi su ecodibergamo (Di domenica 8 maggio 2022) Con 20.478 tamponi effettuati è di 1.985 il numero dialregistrati indomenica 8 maggio, con un tasso dità in calo al 9.7% (sabato era al 12,6%).

Advertising

Robypennny : RT @Fondoscala: Il TGR Lombardia oggi mi sblocca un ricordo: catasta di banchi a rotelle in cortile e scatoloni con mascherine ministeriali… - infoitinterno : Covid, il bollettino di oggi 8 maggio in Lombardia: 1.985 nuovi contagi e 22 morti - cala_l_asso : la tensione non deve calare, annunci quotidiani in prima pagina, nonostante tutto ... - AltraMantova : #COVID19 , in provincia di Mantova 82 casi. In Lombardia 1985 contagi e 22 decessi -