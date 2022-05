Advertising

sportli26181512 : Caso Vlahovic: perché è colpa di Dusan: Caso Vlahovic, perché è colpa di Dusan Il centravanti serbo ha davanti un f… - sportli26181512 : Caso Vlahovic: perché è colpa di Allegri: Caso Vlahovic, perché è colpa di Allegri La Juventus non riesce a coinvol… - Gazzetta_it : Il dibattito: Caso Vlahovic, perché è colpa di Dusan. L’opinione di Alessandro Vocalelli #Juventus - Gazzetta_it : Il dibattito: Caso Vlahovic, perché è colpa di Allegri. L’opinione di GB Olivero #Juventus - infoitsport : La sentenza dopo il caso Vlahovic: Allegri fatto fuori -

Più ancora della sconfitta in casa del Genoa - ininfluente per la questione Champions ma comunque indicativa di una stagione - no - in casa Juve tiene banco il ''. E, andiamo dritti al cuore del problema, fa discutere soprattutto Allegri. Molti si chiedono - dandosi contemporaneamente la risposta - se il gioco bianconero e l'atteggiamento della ...La faccia dice molto: Dusannon è l'espressione della felicità. Ma per capire i reali motivi della sua tristezza, dobbiamo saltare quello più banale (è arrabbiato perché non segna: vero, ma marginale) e analizzare cosa ...A tre mesi dall’arrivo di Vlahovic alla Continassa, sembra evidente che il feeling con il suo allenatore non sia ancora decollato. Nonostante l’astinenza, Allegri al termine della partita ha comunque ...Il Genoa strappa alla Juve una vittoria incredibile che rilancia le speranze di salvezza della squadra di Blessin. Un rigore all’ultimo secondo di recupero del coraggiosissimo Criscito, reduce dall’er ...