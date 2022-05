Calcio: Klopp, 'rispetto per Conte ma non mi piace il suo tipo di gioco' (Di domenica 8 maggio 2022) Liverpool, 8 mag. - (Adnkronos) - "Mi dispiace, sono la persona sbagliata a cui chiedere qualcosa riguardo il loro gioco, perché non mi piace questo tipo di Calcio. Ma questo è un mio problema. Penso che siano un club di livello mondiale e credo quindi che dovrebbero fare di più in termini di gioco. Hanno avuto il 36% di possesso palla. Ma questo è un mio problema, non posso allenare in questo modo. L'Atletico Madrid lo sta facendo. Va bene qualunque cosa, assolutamente bene, è solo che io non posso farlo. rispetto chi lo fa, ma io non di certo". Il tecnico del Liverpool Juergen Klopp critica con queste parole il gioco del Tottenham di Antonio Conte dopo il pareggio per 1-1 ad Anfield Road tra le due squadre. "Era il ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) Liverpool, 8 mag. - (Adnkronos) - "Mi dis, sono la persona sbagliata a cui chiedere qualcosa riguardo il loro, perché non miquestodi. Ma questo è un mio problema. Penso che siano un club di livello mondiale e credo quindi che dovrebbero fare di più in termini di. Hanno avuto il 36% di possesso palla. Ma questo è un mio problema, non posso allenare in questo modo. L'Atletico Madrid lo sta facendo. Va bene qualunque cosa, assolutamente bene, è solo che io non posso farlo.chi lo fa, ma io non di certo". Il tecnico del Liverpool Juergencritica con queste parole ildel Tottenham di Antoniodopo il pareggio per 1-1 ad Anfield Road tra le due squadre. "Era il ...

