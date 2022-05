Afghanistan | Guterres ai Talebani | rispettare diritti delle donne

Advertising

pointofnews : #burqa obbligatorio in #afghanistan, #guterres: 'I talebani tengano fede alle promesse' - la #repubblica - 24Mattino : Mosca bombarda #Kiev mentre #Guterres parla; dal Congresso americano via libera allo stanziamento da 33 miliardi di… -

la Repubblica

Lo ha dichiarato via social il Segretario Generale dell'Onu Antoniomettendo al bando la stretta di Kabul sulle libertà delle donne in. "Sono allarmato - ha condannato il numero ...Dopo le notizie sul burqa obbligatorio in, interviene il segretario generale dell'Onu, Antonio. "Sono allarmato - ha scritto su Twitter - dall'annuncio di oggi dei talebani in base al quale le donne devono coprirsi il ... Burqa obbligatorio in Afghanistan, Guterres: "I talebani tengano fede alle promesse" Roma, 8 mag. (askanews) - 'Esorto ancora una volta i talebani a tenere fede alle promesse fatte alle donne e alle ragazze afghane e ai loro ...Il leader supremo dei talebani ha infatti ordinato con un decreto alle donne di indossare il burqa in pubblico, riportando indietro la storia di oltre 20 anni. "Le donne che non sono né troppo giovani ...