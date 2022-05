Udinese, Marino: 'Sassuolo riferimento, ci giochiamo il decimo posto. Con Carnevali...' (Di sabato 7 maggio 2022) Pierpaolo Marino, ds dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita in casa del Sassuolo: "Chiudere a... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022) Pierpaolo, ds dell', è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita in casa del: "Chiudere a...

Advertising

sportli26181512 : Udinese, Marino: 'Sassuolo riferimento, ci giochiamo il decimo posto. Con Carnevali...': Pierpaolo Marino, ds dell'… - CalcioNews24 : #SassuoloUdinese, le parole di Marino nel pre partita ??? - UdineseTV : Sassuolo-Udinese, Marino: “Siamo motivati. Oggi scontro per il decimo posto” - - CalcioNapoli24 : - ArcesAlessandro : @90ordnasselA I tifosi dell'Udinese non riconoscono quel rigore! Non sapevo ci fossero tifoserie con facoltà e cap… -