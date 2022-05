Trieste, il padre di Pierluigi Rotta: “E’ come se mio figlio fosse stato ucciso una seconda volta” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ stata sprecata un’occasione, me lo aspettavo certo, ma non così, fino all’ultimo ho sperato che arrivasse un segnale positivo alle persone perbene che credono ancora nella giustizia e nei valori, un messaggio di incoraggiamento ai poliziotti, ai familiari, alle istituzioni. Non capisco perché questa storia sia stata chiusa in fretta, secondo la prima perizia c’erano gli elementi perché le cose prendessero un altro corso”. Pasquale Rotta, padre di Pierluigi, uno dei due poliziotti uccisi nella sparatoria in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019, confida all’Adnkronos, di “non aver preso affatto bene” l’assoluzione di Alejandro Stephan Meran perché ritenuto non imputabile. Non si dà pace Pasquale Rotta per i risvolti che ha avuto il processo: “questa è la dimostrazione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ stata sprecata un’occasione, me lo aspettavo certo, ma non così, fino all’ultimo ho sperato che arrivasse un segnale positivo alle persone perbene che credono ancora nella giustizia e nei valori, un messaggio di incoraggiamento ai poliziotti, ai familiari, alle istituzioni. Non capisco perché questa storia sia stata chiusa in fretta, secondo la prima perizia c’erano gli elementi perché le cose prendessero un altro corso”. Pasqualedi, uno dei due poliziotti uccisi nella sparatoria in Questura ail 4 ottobre 2019, confida all’Adnkronos, di “non aver preso affatto bene” l’assoluzione di Alejandro Stephan Meran perché ritenuto non imputabile. Non si dà pace Pasqualeper i risvolti che ha avuto il processo: “questa è la dimostrazione di ...

