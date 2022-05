Simeone conferma | «Pasillo al Real? No per rispetto ai tifosi»

(Di sabato 7 maggio 2022) Diego, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia del derby di campionato contro il: le dichiarazioni Diego, in conferenza, ha parlato così della possibilità di fare ilalMadrid per la vittoria della Liga. LE PAROLE – «Latà è che siamo in un momento decisivo della stagione, ora ci aspettano quattro finali. Domani c’è il derby, proveremo a non dare ascolto a tutte le chiacchiere degli ultimi giorni. Chi fa domande sulè perchè vuole fare polemica, il club ha dato una risposta perfetta. Congratulazioni alMadrid, ma noi abbiamodei nostriche ci seguono sempre. Ilè un’usanza spagnola, non mondiale. Da dove ...

CalcioNews24 : Pasillo al #RealMadrid? La risposta sicura di #Simeone ???

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia del derby di campionato contro il Real: le dichiarazioni Diego Simeone, in conferenza, ha parlato così della possibilità di fare il pasillo al Real Madrid per la vittoria della Liga. LE PAROLE - "La realtà è che siamo in un momento decisivo della stagione, ora ci aspettano quattro finali. Domani c'è il derby, proveremo a non dare ascolto a tutte le chiacchiere degli ultimi giorni. Chi fa domande sul pasillo è perchè vuole fare polemica, il club ha dato una risposta perfetta. Congratulazioni al Real Madrid, ma noi abbiamo dei nostri tifosi che ci seguono sempre. Il pasillo è un'usanza spagnola, non mondiale."