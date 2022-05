Playout Serie C: il programma di tutte le partite e la diretta tv (Di sabato 7 maggio 2022) Finiti i tre Gironi di Serie C è tempo di bilanci, di esultanze e di chi deve continuare a faticare. Iniziano playoff e Playout per ambire alla Serie B o rimanere in Serie C. Delle 10 squadre in gara per non retrocedere in Serie C, quattro sono del Girone A, quattro sono del Girone B e soltanto due sono state prese dal Girone C. Le gare si svolgeranno in un intervallo di due ore, tra le 16.30, orario di inizio di Giana Erminio-Trento e le 18.00, quando si affronteranno Pistoiese ed Imolese. In mezzo, alle 17.30, si affronteranno Fermana e Viterbese, Paganese ed Andria e Seregno e Pro Sesto. Con gli accostamenti già fatti a fine campionato, c’è da segnalare che, nel Girone B, il Collegio di garanzia dello sport del CONI ha annullato la penalizzazione di 2 punti in classifica all’Imolese. Pertanto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Finiti i tre Gironi diC è tempo di bilanci, di esultanze e di chi deve continuare a faticare. Iniziano playoff eper ambire allaB o rimanere inC. Delle 10 squadre in gara per non retrocedere inC, quattro sono del Girone A, quattro sono del Girone B e soltanto due sono state prese dal Girone C. Le gare si svolgeranno in un intervallo di due ore, tra le 16.30, orario di inizio di Giana Erminio-Trento e le 18.00, quando si affronteranno Pistoiese ed Imolese. In mezzo, alle 17.30, si affronteranno Fermana e Viterbese, Paganese ed Andria e Seregno e Pro Sesto. Con gli accostamenti già fatti a fine campionato, c’è da segnalare che, nel Girone B, il Collegio di garanzia dello sport del CONI ha annullato la penalizzazione di 2 punti in classifica all’Imolese. Pertanto la ...

