Playoff Basket Serie A2 2022: calendario, programma, orari e tv quarti di finale (Di sabato 7 maggio 2022) Il tabellone con gli accoppiamenti dei Playoff della Serie A2 2021/2022 di Basket. La regular season si è conclusa con la disputa della fase a orologio, per cui è arrivato il momento di pensare alla post season. Le sedici squadre coinvolte, tra girone Rosso e Verde, sono state divise in due tabelloni, definiti Tabellone Oro e Tabellone Argento. Si comincia quindi dai quarti di finale, che si disputeranno in Serie al meglio delle cinque gare. Le gare saranno visibili in streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. Di seguito, intanto, gli accoppiamenti dei due tabelloni. TABELLONE ORO Apu Old Wild West Udine (1 Verde) – Allianz Pazienza San Severo (8 Rosso) Umana Chiusi (4 Rosso) – Gruppo Mascio Treviglio (5 Verde) Giorgio Tesi Group Pistoia (3 ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Il tabellone con gli accoppiamenti deidellaA2 2021/di. La regular season si è conclusa con la disputa della fase a orologio, per cui è arrivato il momento di pensare alla post season. Le sedici squadre coinvolte, tra girone Rosso e Verde, sono state divise in due tabelloni, definiti Tabellone Oro e Tabellone Argento. Si comincia quindi daidi, che si disputeranno inal meglio delle cinque gare. Le gare saranno visibili in streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. Di seguito, intanto, gli accoppiamenti dei due tabelloni. TABELLONE ORO Apu Old Wild West Udine (1 Verde) – Allianz Pazienza San Severo (8 Rosso) Umana Chiusi (4 Rosso) – Gruppo Mascio Treviglio (5 Verde) Giorgio Tesi Group Pistoia (3 ...

Advertising

siciliabasket : La vittoria in gara 2 della finale playoff del campionato di serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah, dà la possibi… - NGovo93 : RT @Pallacanestro4T: Questa sera alle 19:30 iniziano i playoff per la Prima Divisione sul campo di Jolanda di Savoia ?? Pronti per gara 1? ??… - NGovo93 : RT @Pallacanestro4T: ???????? ?????? ?? 2^ giornata play-off, ritorno ?? Angels Santarcangelo ?? 7 maggio 2022 ? Ore 19.00 ?? Pala 4T ?? #4Torri #Ferr… - newbasketsddp : C GOLD: INIZIA LA POSTSEASON, È BOLZANO L'AVVERSARIO DEI QUARTI DI FINALE Andrà in scena a Bolzano il primo turno d… - sportface2016 : #Basket | #SerieA1, tutto quello che c'è da sapere sulla 30esima giornata: il programma e le combinazioni per defin… -