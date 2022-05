Pegula-Jabeur è la finale del WTA 1000 di Madrid: ecco dove vederla (Di sabato 7 maggio 2022) Pegula-Jabeur è la finale che oggi andrà in scena nel WTA 1000 di Madrid. Ci si attende un match equilibrato e combattuto, tra due tenniste divise in classifica da sole quattro posizioni. ecco dove vedere la sfida e i pronostici pregara. Pegula-Jabeur, perfetta parità tra le due Jessica Pegula, attualmente 14a nella graduatoria mondiale femminile, sfida nella finale odierna del WTA 1000 di Madrid la tunisina Ons Jabeur, numero 10 al mondo. La statunitense ha esordito quest’anno sui campi di terra battuta al torneo di Charleston, dove ha centrato la vittoria contro Jasmine Paolini per 6-2, 6-2, prima di arrendersi agli ottavi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022)è lache oggi andrà in scena nel WTAdi. Ci si attende un match equilibrato e combattuto, tra due tenniste divise in classifica da sole quattro posizioni.vedere la sfida e i pronostici pregara., perfetta parità tra le due Jessica, attualmente 14a nella graduatoria mondiale femminile, sfida nellaodierna del WTAdila tunisina Ons, numero 10 al mondo. La statunitense ha esordito quest’anno sui campi di terra battuta al torneo di Charleston,ha centrato la vittoria contro Jasmine Paolini per 6-2, 6-2, prima di arrendersi agli ottavi di ...

