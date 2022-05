Pagelle Inter-Milan femminile | Tucceri Cimini entra e segna | super Boureille

(Di sabato 7 maggio 2022) Queste ledi, gara valevole per la 21^ giornata e chiusa con la netta vittoria per 0-3 delle rossonere

Advertising

ACMilanInside_ : Serie A Femminile, Inter-Milan 0-3, le pagelle - Milannews24_com : Pagelle #Inter #MilanFemminile: #Tucceri ispira e segna, #Thomas fa 10 in campionato - gilnar76 : Pagelle Inter #Milan Femminile: Tucceri ispira e segna, Giuliani super #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - news24_inter : Le ragazze di Guarino travolte: le pagelle di InterNews24 ?? - Fantacalciok : Pagelle Inter - Empoli 4-2: highlights e voti fantacalcio -

Lee highlights di- Empoli, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022: Lautaro Martinez è il migliore del match(3 - 5 - 2): Handanovic 5.5; Skriniar 5.5, de ...Venerdì 6 maggio 18:45" Empoli (- tabellino ) 21:00 Genoa " Juventus (- tabellino ) Sabato 7 maggio 15:00 Torino " Napoli (- tabellino) 18:00 Sassuolo " Udinese (...Il Napoli ha sbancato il campo del Torino con un gol di Fabian Ruiz, conferma l'ottimo rendimento in trasferta. Ecco le pagelle: ...Il Napoli ha guadagnato 40 punti in trasferta in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio finora; interrotta la serie positiva dei granata (si fermano a 6 risultati utili).