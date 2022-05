Il Gusto della Nebbia – Milano (Di sabato 7 maggio 2022) Il Gusto della Nebbia Via Privata Nino Bonnet, 11 – 20154 – Milano Tel. 320/7451579 Sito Internet: www.ilGustodellaNebbia.eatbu.com Tipologia: cinese Prezzi: antipasti 2/6€, noodles 9/14€, riso 9/15€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTA Tra Paolo Sarpi e Corso Como, tra i profumi di Chinatown e la verve di Porta Garibaldi, una giusta via di mezzo ha preso vita e coccola chiunque ne varchi l’ingresso con ricette squisite e tanta ospitalità. Parliamo de Il Gusto della Nebbia, ristorante in cui ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) IlVia Privata Nino Bonnet, 11 – 20154 –Tel. 320/7451579 Sito Internet: www.il.eatbu.com Tipologia: cinese Prezzi: antipasti 2/6€, noodles 9/14€, riso 9/15€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTA Tra Paolo Sarpi e Corso Como, tra i profumi di Chinatown e la verve di Porta Garibaldi, una giusta via di mezzo ha preso vita e coccola chiunque ne varchi l’ingresso con ricette squisite e tanta ospitalità. Parliamo de Il, ristorante in cui ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il Gusto della Nebbia – Milano - luigirossi2022 : RT @Iosperiamoche1: Michele è un ballerino bravissimo e merita la vittoria a mani basse, ma per mio gusto non è neanche lontanamente parago… - statussquatter : @anco74 @gatta_loca @bluebox82 @visionaria_io @animaleuropeRMP @EfraimIskandar @stellainblack No tu hai gusto della… - cinisioracing : Su Sky UK c’è Mario Andretti che parla del futuro della F1 e dell’entrata del team di Michael. Cosa si dice nel fra… - lillydessi : Spaghetti della commare: 2 ingredienti e fai il piano di gusto, è un piatto pazzesco -