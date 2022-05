Iago Aspas: 'Potevo andare al Real Madrid, l'Atletico..' (Di sabato 7 maggio 2022) Iago Aspas, attaccante del Celta Vigo, si racconta a Cadena SER, rivelando alcuni retroscena del passato: "Con il Real Madrid ci sono stati... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022), attaccante del Celta Vigo, si racconta a Cadena SER, rivelando alcuni retroscena del passato: "Con ilci sono stati...

Advertising

sportli26181512 : Iago Aspas: 'Potevo andare al Real Madrid, l'Atletico..': Iago Aspas, attaccante del Celta Vigo, si racconta a Cade… - sportli26181512 : Celta Vigo: Iago Aspas spinge per trattenere un giocatore: L'esperto attaccante del Celta Vigo, Iago Aspas, ha chie… - ServadeiDanilo : Iago Aspas si racconta a @ellarguero: 'Se fosse per i soldi non sarei rimasto al Celta, questo non ha mai prevalso… - LilKoston : @semino14 Dopo Iago Aspas lui è il piu bravo che Ho visto in piu di dieci anni che tifo il Celta -