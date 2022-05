I talebani in Afghanistan hanno imposto alle donne l’obbligo di indossare il burqa (Di sabato 7 maggio 2022) Sabato il governo dei talebani ha annunciato che in pubblico le donne afghane dovranno indossare il burqa, cioè l’abito femminile che copre integralmente il corpo, compresi il volto e la testa, con una fessura o una fascia velata per gli Leggi su ilpost (Di sabato 7 maggio 2022) Sabato il governo deiha annunciato che in pubblico leafghane dovrannoil, cioè l’abito femminile che copre integralmente il corpo, compresi il volto e la testa, con una fessura o una fascia velata per gli

