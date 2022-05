Highlights e gol Torino-Napoli 0-1: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 7 maggio 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Torino-Napoli, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Grande Torino primo tempo bloccato e con poche emozioni da entrambe le parti, nella ripresa Izzo ingenuo su Mertens commette fallo e Prontera decreta il calcio di rigore. Dal dischetto Insigne si fa ipnotizzare da Berisha. Ma il gol vittoria del Napoli arriva qualche minuto più tardi con una bella percussione di Fabian Ruiz, aiutato anche da una deviazione. Il Napoli blinda il terzo posto, allungando sulla Juventus: +4 a due giornate dalla fine. LE PAGELLE E I VOTI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di. Allo stadio Grandeprimo tempo bloccato e con poche emozioni da entrambe le parti, nella ripresa Izzo ingenuo su Mertens commette fallo e Prontera decreta il calcio di rigore. Dal dischetto Insigne si fa ipnotizzare da Berisha. Ma il gol vittoria delarriva qualche minuto più tardi con una bella percussione di Fabian Ruiz, aiutato anche da una deviazione. Ilblinda il terzo posto, allungando sulla Juventus: +4 a due giornate dalla fine. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

