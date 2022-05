Fino a lunedì tempo instabile, poi deciso miglioramento (Di sabato 7 maggio 2022) Sabato 7 maggio: le previsioni del tempo per Bergamo e la provincia a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Sulla Lombardia continuo alternarsi di momenti più soleggiati e fasi instabili, seppur non sia previsto l’arrivo di fronti organizzati in grado di portare maltempo diffuso. Le temperature subiranno un lieve aumento nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Da lunedì si assisterà a una decisa stabilizzazione delle condizioni meteo, con la possibilità di raggiungere o avvicinare i primi 30°C dell’anno. Sabato 7 maggio 2022 tempo Previsto: al mattino nuvoloso o molto nuvoloso su buona parte della regione. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità sui rilievi, con piovaschi diffusi sui rilievi prealpini, in particolare orobici e bresciani. In ... Leggi su bergamonews (Di sabato 7 maggio 2022) Sabato 7 maggio: le previsioni delper Bergamo e la provincia a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Sulla Lombardia continuo alternarsi di momenti più soleggiati e fasi instabili, seppur non sia previsto l’arrivo di fronti organizzati in grado di portare maldiffuso. Le temperature subiranno un lieve aumento nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Dasi assisterà a una decisa stabilizzazione delle condizioni meteo, con la possibilità di raggiungere o avvicinare i primi 30°C dell’anno. Sabato 7 maggio 2022Previsto: al mattino nuvoloso o molto nuvoloso su buona parte della regione. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità sui rilievi, con piovaschi diffusi sui rilievi prealpini, in particolare orobici e bresciani. In ...

