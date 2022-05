Fedez scrive una dedica da brividi per Chiara e lei gli risponde

(Di sabato 7 maggio 2022) Sicuramente l’ultimo anno perFerragni enon è stato dei migliori, per via soprattutto dei problemi di salute molto importanti del noto rapper milanese. Sappiamo bene che qualche mese fa, Federico ha sconvolto tutti quanti, quando ha annunciato sui social di aver scoperto di essere affetto da un tumore. Poi l’intervento e la convalescenza, ma finalmente adesso il rapper si sta godendo qualche giorno di relax insieme alla moglie. Nella giornata di ieri, la coppia più famosa degli ultimi tempi, sembra abbia festeggiato l‘anniversario della proposta di matrimonio, organizzata proprio daben 5 anni all’Arena di Verona. Sui social, è stato botta e risposta tra i due.Ferragni efesteggiano cinque anni dalla proposta di nozze organizzata all’Arena di Verona E’ stato un ...

'Auguri alla mamma più bella del mondo',Fede su Instagram. È il compleanno di Chiara. Ma sia per la Ferragni che perquesto giorno è qualcosa di più. E i loro sorrisi lo dimostrano.Sui social il 'botta e risposta' tra il rapper e l'influencer, nel giorno in cui festeggiano cinque anni dalla proposta di nozze organizzata all'Arena di ...Chiara Ferragni compie 35 anni e per l’occasione ha organizzato un weekend in Sicilia con tutta la sua famiglia e gli amici.L'imprenditrice digitale si trova a Palermo per festeggiare il suo compleanno insieme ai famigliari e agli amici ...